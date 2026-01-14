Giornale di Brescia
Abbonati
Business Wire

Avviso sul cambio dell'amministratore delegato

AA

H.U. Group Holdings, Inc. (la Società) oggi ha annunciato di aver deliberato, nel corso di una riunione del consiglio di amministrazione in data 14 gennaio 2026, la nomina di un nuovo amministratore delegato della Società come descritto qui di seguito.

1. Nome e mansioni del nuovo amministratore delegato

Nome

Nuove mansioni

Mansioni correnti

Goki Ishikawa

Amministratore delegato,
presidente e CEO del gruppo

Managing Executive Officer

2. Nome e mansioni del precedente amministratore delegato

Nome

Nuove mansioni

Mansioni correnti

Shigekazu Takeuchi

Direttore ed Executive Officer

Direttore, amministratore delegato, presidente del CdA, presidente e CEO del gruppo

3. Motivi della nuova nomina

Nel mese di maggio 2025, per concretizzare la propria Visione per il 2035, la Società ha annunciato il piano dirigenziale a medio termine "H.U. 2030" (MMP) e il piano di nomina di un nuovo amministratore delegato, inclusa la tempistica per la selezione del successivo candidato.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Media:
Sezione Pubbliche relazioni, ufficio Pubbliche relazioni/Sostenibilità
Telefono: +81-3-6279-0884
Email: pr@hugp.com

Investitori e analisti:
Ufficio IR/SR
Telefono: +81-3-6279-0926
Email: ir@hugp.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario