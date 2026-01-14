Avviso sul cambio dell'amministratore delegato

H.U. Group Holdings, Inc. (la Società) oggi ha annunciato di aver deliberato, nel corso di una riunione del consiglio di amministrazione in data 14 gennaio 2026, la nomina di un nuovo amministratore delegato della Società come descritto qui di seguito.

1. Nome e mansioni del nuovo amministratore delegato

Nome Nuove mansioni Mansioni correnti Goki Ishikawa Amministratore delegato,

presidente e CEO del gruppo Managing Executive Officer

2. Nome e mansioni del precedente amministratore delegato

Nome Nuove mansioni Mansioni correnti Shigekazu Takeuchi Direttore ed Executive Officer Direttore, amministratore delegato, presidente del CdA, presidente e CEO del gruppo

3. Motivi della nuova nomina

Nel mese di maggio 2025, per concretizzare la propria Visione per il 2035, la Società ha annunciato il piano dirigenziale a medio termine "H.U. 2030" (MMP) e il piano di nomina di un nuovo amministratore delegato, inclusa la tempistica per la selezione del successivo candidato.

