Avviso per i media | Masdar riceve da S&P Global Ratings il rating di credito ‘AA-’, con una prospettiva stabile, in un ulteriore riconoscimento della solidità finanziaria dell'azienda

Masdar ha ricevuto un rating di credito ‘AA-’ con una prospettiva stabile da parte di S&P Global Ratings, rafforzando la sua posizione di leader globale di energia pulita.

Questo nuovo rating riflette la posizione globale diversificata di Masdar, le sue robuste prospettive di crescita e le politiche finanziarie disciplinate, compresa l'assegnazione dei ricavi dei green bond per finanziare la costruzione di nuovi progetti.

Con un rating di credito elevato ora garantito da Moody’s (A1), Fitch (AA-) e S&P (AA-), Masdar continua ad essere riconosciuta come una delle aziende di energia rinnovabile più solide al mondo dal punto di vista finanziario. Questo consente alla Società di continuare a condurre un'espansione responsabile e ad offrire un progresso inclusivo nei principali mercati internazionali.

Il rating è anche sostenuto dal forte supporto dei tre azionisti della Società - Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC), Mubadala Investment Company e Abu Dhabi National Energy Company PJSC (TAQA) - oltre al Governo di Abu Dhabi.

