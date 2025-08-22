Giornale di Brescia
Abbonati
Business Wire

Avviso per i media | Masdar riceve da S&P Global Ratings il rating di credito ‘AA-’, con una prospettiva stabile, in un ulteriore riconoscimento della solidità finanziaria dell'azienda

AA

Masdar ha ricevuto un rating di credito ‘AA-’ con una prospettiva stabile da parte di S&P Global Ratings, rafforzando la sua posizione di leader globale di energia pulita.

Questo nuovo rating riflette la posizione globale diversificata di Masdar, le sue robuste prospettive di crescita e le politiche finanziarie disciplinate, compresa l'assegnazione dei ricavi dei green bond per finanziare la costruzione di nuovi progetti.

Con un rating di credito elevato ora garantito da Moody’s (A1), Fitch (AA-) e S&P (AA-), Masdar continua ad essere riconosciuta come una delle aziende di energia rinnovabile più solide al mondo dal punto di vista finanziario. Questo consente alla Società di continuare a condurre un'espansione responsabile e ad offrire un progresso inclusivo nei principali mercati internazionali.

Il rating è anche sostenuto dal forte supporto dei tre azionisti della Società - Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC), Mubadala Investment Company e Abu Dhabi National Energy Company PJSC (TAQA) - oltre al Governo di Abu Dhabi.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

press@masdar.ae



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario