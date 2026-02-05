Avvio dei processi di produzione commerciale per il più grande impianto di Menicon in Malesia

Menicon Co., Ltd. è lieta di annunciare l'avvio delle operazioni di produzione commerciale presso il suo nuovo stabilimento di produzione a Kedah, in Malesia. Lo stabilimento ribadisce l'impegno di lunga data di Menicon nei confronti di eccellenza tecnologica, qualità assoluta e di una fornitura globale costante delle lenti a contatto.

Lo stabilimento recentemente inaugurato è il più grande sito di Menicon ed è dedicato esclusivamente alla produzione di lenti giornaliere.

In risposta alla continua crescita della richiesta di lenti giornaliere e ai limiti della fornitura che il settore si trova ad affrontare, Menicon ha effettuato importanti investimenti di capitale per ampliare la capacità produttiva, anche tra le incertezze causate dalla pandemia di COVID-19.

