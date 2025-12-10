Avia si espande in Europa con la nuova filiale tedesca

AviaGames, una piattaforma leader globale di giochi mobili basati sull'abilità, oggi ha annunciato la fondazione di una nuova filiale in Germania. A Michelle Zou, veterana del settore dei giochi, è stato dato l'incarico di guidare la nuova entità e di supervisionare l'espansione sul mercato e le iniziative di investimento in Europa. Questa iniziativa segna un traguardo significativo nella strategia di crescita mondiale di AviaGames.

Games industry veteran Michelle Zou has been appointed to head the AviaGames German subsidiary, overseeing market expansion and investment initiatives across Europe.

AviaGames è rapidamente emersa come una delle aziende più prominenti a livello mondiale nel settore dell'intrattenimento interattivo, con una base utenti globale di decine di milioni di giocatori in tutto il Nord America e in Europa, a partire dal Nord America e oltre. L'azienda è particolarmente apprezzata dalle giocatrici e per l'offerta di giochi mobili informali di alta qualità basati sulle abilità che uniscono accessibilità e gare coinvolgenti.

Minyu Sun

minyu.sun@aviagames.com





