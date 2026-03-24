Avanzanite amplia le attività in Francia e nomina Constance Sabbagh a direttore generale

Avanzanite Bioscience B.V., azienda farmaceutica europea in rapida crescita specializzata nelle malattie rare, oggi ha annunciato la propria espansione in Francia, la seconda maggior economia di tutta Europa, e la nomina della signora Constance Sabbagh a direttore generale per la Francia. A seguito di un investimento di serie A da 32 milioni di euro da parte di MVM Partners , annunciato nel mese di novembre 2025, Avanzanite è impegnata nella trasformazione della propria infrastruttura europea in un'unica piattaforma integrata in 32 paesi, studiata per portare ai pazienti di ogni mercato europeo i farmaci mirati alle malattie rare.

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Constance Sabbagh, General Manager, France

"Nella visione europea di Avanzanite, la Francia è un paese essenziale", è il commento di Adam Plich, co-fondatore e CEO di Avanzanite.

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Avanzanite Bioscience B.V.

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