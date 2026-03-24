Giornale di Brescia
Abbonati
Business Wire

Avanzanite amplia le attività in Francia e nomina Constance Sabbagh a direttore generale

AA

Avanzanite Bioscience B.V., azienda farmaceutica europea in rapida crescita specializzata nelle malattie rare, oggi ha annunciato la propria espansione in Francia, la seconda maggior economia di tutta Europa, e la nomina della signora Constance Sabbagh a direttore generale per la Francia. A seguito di un investimento di serie A da 32 milioni di euro da parte di MVM Partners , annunciato nel mese di novembre 2025, Avanzanite è impegnata nella trasformazione della propria infrastruttura europea in un'unica piattaforma integrata in 32 paesi, studiata per portare ai pazienti di ogni mercato europeo i farmaci mirati alle malattie rare.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20260323015748/it/

Constance Sabbagh, General Manager, France

Constance Sabbagh, General Manager, France

"Nella visione europea di Avanzanite, la Francia è un paese essenziale", è il commento di Adam Plich, co-fondatore e CEO di Avanzanite.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Avanzanite Bioscience B.V.
Telefono: +31 20 301 21 13
Email: media@avanzanite.com
Sito web: www.avanzanite.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario