Giornale di Brescia
Abbonati
Business Wire

Aurobay Technologies amplia la collaborazione con HCLTech per la trasformazione digitale, nell'obiettivo di promuovere eccellenza e innovazione

AA

HCLTech , importante società tecnologica globale, e Aurobay Technologies, divisione di Horse Powertrain leader nelle soluzioni di trasmissione ibride e a emissioni ridotte, hanno ampliato la reciproca collaborazione per la trasformazione digitale nell'obiettivo di supportare la strategia di crescita globale di Aurobay.

Questa partnership ampliata fa di HCLTech il partner di fiducia, in Svezia e in Cina, di Aurobay Technologies per la gestione e l'ottimizzazione sia del software SAP e Siemens Teamcenter PLM, sia dei servizi di integrazione, una collaborazione che permetterà di sfruttare appieno efficienza economica, resilienza operativa e innovazione digitale per tutte le funzioni produttive e ingegneristiche di Aurobay tramite la piattaforma di trasformazione dei servizi AI Force , fiore all'occhiello di HCLTech.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contatto per ulteriori informazioni:

Meredith Bucaro, Americhe
meredith-bucaro@hcltech.com

Elka Ghudial, EMEA
elka.ghudial@hcltech.com

James Galvin, APAC
james.galvin@hcltech.com

Nitin Shukla, India
nitin-shukla@hcltech.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario