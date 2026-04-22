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Aumentano le rivendite: la funzionalità di rivendita di Klarna cresce del 75% mentre i consumatori si rimettono vero denaro in tasca

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Nuovi dati forniti da Klarna , banca digitale globale e fornitore di pagamenti flessibili, rivelano che la sua funzionalità di rivendita integrata nell'applicazione sta diventando molto diffusa : gli annunci creati tramite l'app sono aumentati fino al 75% negli ultimi 13 mesi*, poiché i consumatori ricorrono sempre più spesso alla rivendita come modo per guadagnare denaro reale da oggetti già in loro possesso.

I dati puntano a un più ampio cambiamento nei comportamenti finanziari: sempre più spesso i consumatori trattano i beni in loro possesso non come costi fissi, ma come risorse con un valore costante.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

press@klarna.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

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