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Aumenta la richiesta di GP financing, ma i responsabili che ne hanno più bisogno hanno più difficoltà ad accedervi

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Corpay Private Markets, già Alpha Private Markets, oggi pubblica la quarta edizione del suo Lender Book Report, incentrato sul GP financing nei mercati privati. Cresce la domanda di liquidità a livello di GP, causata da cicli più lunghi di raccolta fondi, attività di uscita più lente e maggiori requisiti di impegno da parte del GP, pertanto l'accesso ai finanziamenti non si sviluppa in modo uniforme.

Questa è la conclusione principale dell'ultimo Lender Book Report.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Informazioni per i media:
Alice Murray, Responsabile dei contenuti: alice.murray@corpay.com
Celine Moran, Account Manager, Liminal PR: celine@liminalcomms.com
Vasiliki Vokou, Account Manager, Liminal PR: vasiliki@liminalcomms.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

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