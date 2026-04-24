Aumenta la richiesta di GP financing, ma i responsabili che ne hanno più bisogno hanno più difficoltà ad accedervi
Corpay Private Markets, già Alpha Private Markets, oggi pubblica la quarta edizione del suo Lender Book Report, incentrato sul GP financing nei mercati privati. Cresce la domanda di liquidità a livello di GP, causata da cicli più lunghi di raccolta fondi, attività di uscita più lente e maggiori requisiti di impegno da parte del GP, pertanto l'accesso ai finanziamenti non si sviluppa in modo uniforme.
Questa è la conclusione principale dell'ultimo Lender Book Report.
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Alice Murray, Responsabile dei contenuti: alice.murray@corpay.com
Celine Moran, Account Manager, Liminal PR: celine@liminalcomms.com
Vasiliki Vokou, Account Manager, Liminal PR: vasiliki@liminalcomms.com
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