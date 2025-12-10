Audiencerate ottiene lo status di Google Customer Match Partner, rafforzando il suo ruolo di Global Data Provider

Audiencerate, azienda tecnologica internazionale specializzata in soluzioni e piattaforme di data activation nel settore AdTech e MarTech, è stata ufficialmente riconosciuta da Google come Customer Match Upload Partner . Questa certificazione è concessa solo a un numero ristretto di operatori globali ( https://support.google.com/google-ads/answer/7361372?hl=en ) autorizzati a gestire e caricare dati di first-party all’interno dell’ecosistema Google Ads e DV360.

L’azienda rafforza così la propria partnership strategica con Google aggiungendo l’accreditamento Customer Match Upload Partner al suo status già consolidato di Google Data Provider . Questa nuova credenziale consente ad Audiencerate di integrare in modo fluido i propri segmenti di audience e i propri dati all’interno delle piattaforme pubblicitarie di Google.

La combinazione di queste due certificazioni rappresenta un caso eccezionale nel panorama internazionale e consolida ulteriormente la posizione di Audiencerate nel mercato della pubblicità digitale, sempre più orientato verso l’utilizzo di dati di first-party.

Grazie alla nuova integrazione, le aziende possono utilizzare in sicurezza i propri dataset (inclusi indirizzi email hashati, numeri di telefono e identificatori digitali) per creare audience personalizzate per campagne Search, YouTube, Gmail, Display e Shopping. Questa funzionalità è particolarmente rilevante in un momento in cui la convergenza tra AdTech e MarTech è cruciale e le aziende accelerano la transizione verso strategie di marketing basate su asset proprietari di dati.

«L’approvazione da parte di Google rappresenta una tappa strategica nel nostro percorso di crescita verso una piattaforma MadTech innovativa», spiega Nicola Boschetti, CEO di Audiencerate. «La nostra tecnologia ci permette di offrire un’infrastruttura integrata che rispetta i più alti standard, supportando le aziende nella transizione verso un’economia dei dati fondata sulla privacy e sulla valorizzazione dei propri asset proprietari.»

Audiencerate opera nei principali mercati europei e internazionali, collaborando con brand, agenzie e piattaforme tecnologiche per la gestione e l’attivazione dei dati di marketing. Questo nuovo riconoscimento da parte di Google rafforza ulteriormente la capacità dell’azienda di competere con i principali player globali del settore MarTech e AdTech.

