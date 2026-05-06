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ATLAS Infrastructure agisce da investitore cornerstone nel collocamento azionario di United Utilities da 800 milioni di sterline

ATLAS Infrastructure (“ATLAS”) è un investitore specializzato in Global Listed Infrastructure che gestisce capitale per conto dei suoi fondi e dei suoi clienti istituzionali di lunga data. ATLAS investe in UU dal 2019 e, a seguito del recente collocamento azionario, i conti attivamente gestiti di ATLAS detengono una partecipazione con diritto di voto ed economico pari a circa il 6,6% in United Utilities plc (“UU”).

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Per maggiori informazioni su questo comunicato stampa contattare ATLAS Infrastructure all'indirizzo: info@atlasinfrastructure.com o visitare www.atlasinfrastructure.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

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