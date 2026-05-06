ATLAS Infrastructure agisce da investitore cornerstone nel collocamento azionario di United Utilities da 800 milioni di sterline

ATLAS Infrastructure (“ATLAS”) è un investitore specializzato in Global Listed Infrastructure che gestisce capitale per conto dei suoi fondi e dei suoi clienti istituzionali di lunga data. ATLAS investe in UU dal 2019 e, a seguito del recente collocamento azionario, i conti attivamente gestiti di ATLAS detengono una partecipazione con diritto di voto ed economico pari a circa il 6,6% in United Utilities plc (“UU”).
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