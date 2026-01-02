Aster Guardians Global Nursing Award 2026: il premio del valore di 250.000 USD proroga la scadenza per la presentazione delle candidature all'11 gennaio 2026

L'Aster Guardians Global Nursing Award 2026, un'iniziativa di Aster DM Healthcare, fornitore leader di servizi sanitari integrati, ha annunciato la proroga della scadenza all'11 gennaio 2026. Il premio ha già ricevuto oltre 134.000 candidature da 214 paesi, a dimostrazione della sua crescente diffusione e del suo riconoscimento a livello mondiale tra gli infermieri internazionali. Gli infermieri di tutto il mondo possono inviare le loro candidature attraverso la piattaforma dedicata all'indirizzo www.asterguardians.com .

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20251231191479/it/

Aster Guardians Global Nursing Award worth USD 250,000 (Photo: AETOSWire)

Quest'anno, il prestigioso premio sarà ospitato a Nuova Delhi, in India, e celebrerà l'eccellente lavoro infermieristico su un palcoscenico veramente globale. La quarta edizione dei premi si è tenuta a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti, dove l'infermiera Naomi Oyoe Ohene Oti è stata premiata per il suo lavoro trasformativo nella cura e formazione in merito alle malattie tumorali, che ha plasmato l'assistenza infermieristica oncologica in tutta l'Africa.

Con un montepremi totale di 250.000 dollari, il premio è dedicato agli infermieri che dimostrano dedizione, innovazione e assistenza compassionevole eccezionali nelle proprie comunità.

Commentando lo stesso argomento, il Dott. Azad Moopen, Presidente fondatore di Aster DM Healthcare, ha dichiarato: "Grazie all'adesione di infermieri provenienti da 214 paesi, la quinta edizione dell'Aster Guardians Global Nursing Award riflette veramente lo spirito globale dell'assistenza sanitaria. Questo premio rende omaggio all'impegno instancabile degli infermieri, ne mette in luce lo straordinario contributo e ispira una nuova generazione di eroi dell'assistenza sanitaria in tutto il mondo. Le oltre 134.000 iscrizioni ci ricordano che gli infermieri di tutto il mondo stanno contribuendo a creare un mondo più sano e più forte, ed è ora che ricevano il riconoscimento che meritano davvero".

Infermieri provenienti da ogni continente, compresi Medio Oriente, subcontinente indiano, Africa, Americhe, Europa e Asia, stanno presentando le candidature per l'Aster Guardians Global Nursing Award 2026.

Informazioni su Aster DM Healthcare

Fondata nel 1987 dal Dott. Azad Moopen, Aster DM Healthcare è un'azienda fornitrice di servizi sanitari integrati tra le più importanti del mondo, con una forte presenza in sette Paesi. Aster si impegna a fornire assistenza sanitaria accessibile e di alta qualità, dai servizi primari a quelli quaternari, per rispettare la mission aziendale di trattare al meglio i propri pazienti.

*Fonte: AETOSWire

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20251231191479/it/

Lavanya Mandal

Head of PR and Internal Communications

Aster DM Healthcare

Tel: +971 528126577

E-mail: lavanya.mandal@asterdmhealthcare.com





La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire