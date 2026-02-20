Giornale di Brescia
Abbonati
Business Wire

Assegnato ad Axelspace il progetto di costellazione satellitare del Ministero della Difesa del Giappone

AA

Axelspace Corporation (“Axelspace”), un importante sviluppatore e operatore di microsatelliti specializzato nella realizzazione della sua visione “Space within Your Reach” (Lo spazio alla tua portata), ha annunciato che, allo scopo di realizzare il progetto di costellazione satellitare del Ministero della Difesa, ha firmato un contratto con Tri-Sat Constellation Co., Ltd. e Mitsui Bussan Aerospace Co., Ltd. per l'acquisizione di dati di immagini ottiche. Tri-Sat Constellation Co., Ltd. è una società a destinazione specifica (SPC) creata da Mitsubishi Electric Corporation, SKY Perfect JSAT Corporation e Mitsui & Co., Ltd.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20260220538317/it/

An imagery of satellite constellation © the Ministry of Defense

An imagery of satellite constellation © the Ministry of Defense

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contatto per i media
Axelspace Holdings Corporation
pr@axelspace.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario