Assegnato ad Axelspace il progetto di costellazione satellitare del Ministero della Difesa del Giappone

Axelspace Corporation (“Axelspace”), un importante sviluppatore e operatore di microsatelliti specializzato nella realizzazione della sua visione “Space within Your Reach” (Lo spazio alla tua portata), ha annunciato che, allo scopo di realizzare il progetto di costellazione satellitare del Ministero della Difesa, ha firmato un contratto con Tri-Sat Constellation Co., Ltd. e Mitsui Bussan Aerospace Co., Ltd. per l'acquisizione di dati di immagini ottiche. Tri-Sat Constellation Co., Ltd. è una società a destinazione specifica (SPC) creata da Mitsubishi Electric Corporation, SKY Perfect JSAT Corporation e Mitsui & Co., Ltd.

An imagery of satellite constellation © the Ministry of Defense

