Aspect amplia l'esperienza della forza lavoro cloud e gli strumenti per sviluppatori a nuove regioni e introduce le previsioni basate sull'intelligenza artificiale (IA)

Aspect, un fornitore leader di soluzioni di gestione per la forza lavoro basate sul cloud, oggi ha annunciato il lancio dei suoi prodotti nel quarto trimestre 2025, con previsioni predittive basate sull'IA per i volumi delle chiamate, un'espansione regionale in Canada, nel Regno Unito e in Europa, e nuove funzionalità di prestazioni dei dipendenti. Il rilascio rappresenta un passo avanti significativo nella missione di Aspect per dare alle risorse umane strumenti intelligenti e moderni che promuovono l'efficienza operativa e l'impegno dei dipendenti.

Le previsioni basate sull'IA offrono nuova precisione e agilità alla pianificazione della forza lavoro

La Forecast Dashboard migliorata introduce Predictive Forecasting con intelligenza artificiale integrata.

