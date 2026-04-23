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ASP annuncia la collaborazione con ChemDAQ per promuovere la sicurezza, la fiducia e la conformità nella lavorazione sterile

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Advanced Sterilization Products (ASP) , un leader globale nella prevenzione delle infezioni e nella sterilizzazione a bassa temperatura, oggi ha annunciato una collaborazione strategica con ChemDAQ , uno dei principali fornitori di soluzioni di rilevamento e monitoraggio di gas pericolosi. Insieme, ASP e ChemDAQ supporteranno le organizzazioni sanitarie rafforzando le procedure di sicurezza, consolidando la fiducia nelle normative, e promuovendo ambienti di sterilizzazione all'avanguardia.

Nell'ambito di questa collaborazione, ASP e ChemDAQ hanno collaborato alla diffusione di dati basati sul coinvolgimento del settore e sulla leadership di pensiero per aiutare i professionisti della sterilizzazione a stare al passo con l'evoluzione delle norme e delle linee guida, tra cui la norma AAMI ST58 e altre raccomandazioni sull'esposizione agli agenti sterilizzanti e alla sicurezza sul posto di lavoro.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

CONTATTO PER I MEDIA:
Nuno Azeredo
Vicepresidente, Global Brand Marketing
Advanced Sterilization Products (ASP)
asp-communications@asp.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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