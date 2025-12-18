ASN Bank firma un contratto con HCLTech per accelerare la trasformazione digitale e valorizzare l'esperienza dei clienti
HCLTech , una delle principali aziende tecnologiche a livello globale, oggi ha annunciato di essere stata scelta come partner strategico da ASN Bank (già de Volksbank), la quarta banca al dettaglio più grande dei Paesi Bassi.
Nell'ambito della sua nuova strategia, ‘Simplify and Grow’, ASN Bank mira a modernizzare e standardizzare la sua architettura IT, che comporterà servizi IT consolidati, semplificando lo scenario dei fornitori e creando un'organizzazione pronta per il futuro. Sotto l'accordo pluriennale, HCLTech supporterà le applicazioni aziendali di ASN Bank e semplificherà i servizi attraverso un modello di implementazione distribuita per migliorare l'efficienza e l'esperienza dei clienti.
Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.
Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20251217013029/it/
Per maggiori dettagli, contattare:
HCLTech
Meredith Bucaro, Americhe
meredith-bucaro@hcltech.com
Elka Ghudial, EMEA
elka.ghudial@hcltech.com
James Galvin, APAC
james.galvin@hcltech.com
Nitin Shukla, India
nitin-shukla@hcltech.com
La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato