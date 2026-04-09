AS Invest Capital Ltd Group lancia un'emissione obbligazionaria da 50 milioni di euro con rendimento dell'8,5%

AS Group, Hagenstraße 67, 14193 Berlino, Germania, continua a promuovere la sua strategia di crescita orientata ai mercati di capitale e sta introducendo una nuova emissione obbligazionaria societaria con un volume previsto di 50 milioni di euro. La strutturazione dell'emissione viene realizzata attraverso la sua controllata, AS Invest Capital LTD , Londra.

Con questa emissione programmata, AS Group si propone ancora una volta come un operatore di mercato esperto e concentrato sugli asset, con una chiara enfasi sugli asset reali, sul potere di guadagno sostenibile e su strutture vantaggiose per gli investitori. L'obbligazione offre un tasso di interesse annuo dell'8,5%.

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