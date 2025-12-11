Armis sigla una partnership con KODE Labs e IntelliBuild per ottimizzare le operazioni di sicurezza lungo l’intero ciclo di vita della gestione degli edifici

Armis , impresa operante nel settore della sicurezza e gestione dell’esposizione agli attacchi informatici, oggi ha annunciato la sigla di una partnership strategica con KODE Labs e IntelliBuild finalizzata ad aiutare le aziende a unificare cybersecurity, intelligence operativa e governance nella gestione del ciclo di vita degli edifici.

L’offerta congiunta combina le soluzioni di intelligence continua sugli asset sviluppate da Armis con quelle di analisi e relative agli andamenti delle performance sviluppate da KODE Labs, che vengono poi rese operative grazie alle funzioni di governance e segnalazione di IntelliBuild. Trasformando intelligence accurata e verificata in interventi responsabili, le aziende possono semplificare il funzionamento dei sistemi di gestione degli edifici – dai termostati agli impianti di illuminazione, ai lettori di badge e alle unità di controllo degli ascensori fino alle telecamere di sicurezza – e rafforzare proattivamente le difese informatiche.

