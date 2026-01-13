Giornale di Brescia
Abbonati
Business Wire

Armis protegge il principale ente erogatore di sanità pubblica in Italia per la città di Napoli, mentre aumentano le minacce informatiche

AA

Armis , la società di gestione dell'esposizione e della sicurezza informatica, ha annunciato oggi che ASL Napoli 1 Centro , il principale ente erogatore di sanità pubblica in Italia per la città di Napoli, sta proteggendo la sua superficie di attacco utilizzando Armis Centrix™ , la Cyber Exposure Management Platform (Piattaforma di gestione dell'esposizione informatica) di Armis.

Prima della collaborazione con Armis, ASL Napoli 1 Centro non aveva né gli strumenti né le funzionalità per monitorare le risorse fisiche e virtuali in tempo reale, e questo rappresentava una sfida per la sicurezza e la conformità.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contatti per i media:
Rebecca Cradick
Vicepresidente, Comunicazioni globali
Armis
pr@armis.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario