Armis ottiene l'autorizzazione Impact Level 5 del Dipartimento della Difesa (DoD) statunitense

Armis , società specializzata nella gestione dell'esposizione informatica e nella sicurezza, ha oggi annunciato di aver ottenuto l'autorizzazione dalla Defense Information Systems Agency (DISA, Agenzia per i sistemi informatici della difesa) del DoD statunitense per operare all'Impact Level 5 (IL5). Questo significa che Armis ha soddisfatto i rigorosi requisiti per gestire e proteggere l'infrastruttura critica del DoD, compresi i sistemi Controlled Unclassified Information (CUI).

“Siamo impegnati ad aiutare le agenzie federali come il Dipartimento della Difesa ad affrontare le loro sfide informatiche più complesse”, ha dichiarato Alex Mosher, Presidente e CRO di Armis.

