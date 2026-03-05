Armis nominata un Leader per il secondo anno consecutivo nel 2026 Gartner® Magic Quadrant™ for CPS Protection Platforms

Armis , l'azienda di gestione dell'esposizione agli attacchi informatici e di sicurezza, ha annunciato oggi di essere stata nominata Leader nel 2026 Gartner Magic Quadrant for CPS Protection Platforms (Protezione delle piattaforme CPS) per il secondo anno consecutivo.

“In un’era di IA agentica, la sicurezza dei nostri sistemi fisici e informatici è diventata un imperativo strategico per le imprese e le pubbliche amministrazioni a livello globale; è un pilastro fondamentale di stabilità globale”, ha dichiarato Yevgeny Dibrov, AD e Cofondatore di Armis.

