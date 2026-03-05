Giornale di Brescia
Armis nominata un Leader per il secondo anno consecutivo nel 2026 Gartner® Magic Quadrant™ for CPS Protection Platforms

Armis , l'azienda di gestione dell'esposizione agli attacchi informatici e di sicurezza, ha annunciato oggi di essere stata nominata Leader nel 2026 Gartner Magic Quadrant for CPS Protection Platforms (Protezione delle piattaforme CPS) per il secondo anno consecutivo.

“In un’era di IA agentica, la sicurezza dei nostri sistemi fisici e informatici è diventata un imperativo strategico per le imprese e le pubbliche amministrazioni a livello globale; è un pilastro fondamentale di stabilità globale”, ha dichiarato Yevgeny Dibrov, AD e Cofondatore di Armis.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contatto per i media:
Rebecca Cradick
Vicepresidente, Comunicazioni globali
Armis
pr@armis.com



