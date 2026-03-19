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Armis nomina Simon Mouyal Direttore marketing

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Armis , impresa operante nel settore della sicurezza e gestione dell’esposizione agli attacchi informatici, oggi ha annunciato la nomina di Simon Mouyal al ruolo di direttore marketing, in cui Mouyal sarà responsabile della strategia e dell’esecuzione del marketing globale di Armis per accelerare la leadership di categoria e la domanda di Armis Centrix™ , la piattaforma per la gestione dell’esposizione agli attacchi informatici. Durante la prossima fase di espansione, Mouyal si impegnerà verso la scalabilità dell’organizzazione del marketing globale e darà ulteriore impulso alla rapida crescita di Armis e alla sua penetrazione nel mercato.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Referente per i media
Rebecca Cradick
Vice presidente comunicazioni globali
Armis
pr@armis.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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