Armis nomina Simon Mouyal Direttore marketing

Armis , impresa operante nel settore della sicurezza e gestione dell’esposizione agli attacchi informatici, oggi ha annunciato la nomina di Simon Mouyal al ruolo di direttore marketing, in cui Mouyal sarà responsabile della strategia e dell’esecuzione del marketing globale di Armis per accelerare la leadership di categoria e la domanda di Armis Centrix™ , la piattaforma per la gestione dell’esposizione agli attacchi informatici. Durante la prossima fase di espansione, Mouyal si impegnerà verso la scalabilità dell’organizzazione del marketing globale e darà ulteriore impulso alla rapida crescita di Armis e alla sua penetrazione nel mercato.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260318745925/it/

Referente per i media

Rebecca Cradick

Vice presidente comunicazioni globali

Armis

pr@armis.com





La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire