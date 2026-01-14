Armis lancia un nuovo programma di partner, ampliando la sua presenza per aiutare le organizzazioni globali a potenziare la resilienza informatica

Armis , l'azienda leader nella gestione della cyber exposure e nella sicurezza degli asset connessi, oggi ha annunciato il lancio di Armis Select Partner Program . Il nuovo programma segna un'evoluzione significativa nell'impegno di Armis nei confronti del suo ecosistema globale di partner. Estendendo la presenza di Armis Centrix™ , la Armis Cyber Exposure Management Platform (Piattaforma di gestione dell'esposizione al rischio informatico), a organizzazioni di tutto il mondo attraverso il suo programma di partner, i clienti congiunti possono semplificare le loro operazioni di sicurezza e rafforzare le difese in modo proattivo.

