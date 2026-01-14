Giornale di Brescia
Abbonati
Business Wire

Armis lancia un nuovo programma di partner, ampliando la sua presenza per aiutare le organizzazioni globali a potenziare la resilienza informatica

AA

Armis , l'azienda leader nella gestione della cyber exposure e nella sicurezza degli asset connessi, oggi ha annunciato il lancio di Armis Select Partner Program . Il nuovo programma segna un'evoluzione significativa nell'impegno di Armis nei confronti del suo ecosistema globale di partner. Estendendo la presenza di Armis Centrix™ , la Armis Cyber Exposure Management Platform (Piattaforma di gestione dell'esposizione al rischio informatico), a organizzazioni di tutto il mondo attraverso il suo programma di partner, i clienti congiunti possono semplificare le loro operazioni di sicurezza e rafforzare le difese in modo proattivo.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contatti per i media:
Rebecca Cradick
Vicepresidente, Comunicazioni globali
Armis
pr@armis.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario