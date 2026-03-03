Giornale di Brescia
Armis lancia Marketplace per aiutare i team della sicurezza ad accelerare e ottimizzare gli stack tecnologici integrati

Armis , l'azienda di gestione dell'esposizione agli attacchi informatici e di sicurezza, ha annunciato oggi Armis Marketplace , un hub digitale che consente ai team di sicurezza di individuare, valutare e implementare soluzioni che si integrano perfettamente con le loro installazioni Armis esistenti. L'accesso centralizzato del portale a integrazioni di partner affidabili consente ai clienti di Armis di convalidare più rapidamente l'efficacia delle soluzioni all'interno dei propri ambienti.

“Il vero intoppo per i team di sicurezza oggi non è scoprire nuovi strumenti o servizi, ma l'attrito creato dal convalidarli”, ha spiegato Nadir Izrael, CTO e Co-fondatore di Armis.

Contatti per i media:
Rebecca Cradick
Vicepresidente, Comunicazioni globali
Armis
pr@armis.com



