Armis lancia il primo report comparativo nel suo genere, che lancia un avvertimento in merito alle gravi lacune di sicurezza nello sviluppo nativo per l'IA

Armis , l'azienda attiva nell'ambito della gestione dell'esposizione ai rischi informatici e della sicurezza, lancia un avvertimento in merito alla rapida adozione aziendale dello sviluppo con IA integrata che sta superando il ritmo delle fondamentali misure di sicurezza, lasciando le organizzazioni esposte alle vulnerabilità di sistema.

Una nuova ricerca del report Trusted Vibing Benchmark di Armis Labs, che valuta 18 modelli principali di IA generativa in 31 scenari di test, rivela un tasso di insuccesso del 100% per quanto riguarda la generazione di codice sicuro. Queste vulnerabilità sono diffuse principalmente in aree ad alto rischio, come operazioni di overflow del buffer di memoria, caricamento dei file di progettazione e sistemi di autenticazione.

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Armis

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