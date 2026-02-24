Armis lancia il Developer Portal per aiutare le organizzazioni globali a rendere operativa l'intelligence delle risorse

Armis , società specializzata nella gestione dell'esposizione informatica e nella sicurezza, ha oggi annunciato il lancio del Armis Developer Portal . L'hub di conoscenza centralizzata consente alle organizzazioni di integrare perfettamente l'intelligence delle risorse completa di Armis nei propri stack tecnologici esistenti. Sviluppatori, clienti e partner possono alimentare le proprie applicazioni utilizzando la Armis API, trasformando inventori di risorse statici in informazioni azionabili in tempo reale che guidano l'innovazione e l'automazione.

“La vera sicurezza è possibile solo attraverso un ecosistema unificato e aperto nel quale i dati non sono solo raccolti ma anche resi operativi”, ha dichiarato Nadir Izrael, CTO e Cofondatore di Armis.

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260224508181/it/

