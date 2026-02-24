Giornale di Brescia
Abbonati
Business Wire

Armis lancia il Developer Portal per aiutare le organizzazioni globali a rendere operativa l'intelligence delle risorse

AA

Armis , società specializzata nella gestione dell'esposizione informatica e nella sicurezza, ha oggi annunciato il lancio del Armis Developer Portal . L'hub di conoscenza centralizzata consente alle organizzazioni di integrare perfettamente l'intelligence delle risorse completa di Armis nei propri stack tecnologici esistenti. Sviluppatori, clienti e partner possono alimentare le proprie applicazioni utilizzando la Armis API, trasformando inventori di risorse statici in informazioni azionabili in tempo reale che guidano l'innovazione e l'automazione.

“La vera sicurezza è possibile solo attraverso un ecosistema unificato e aperto nel quale i dati non sono solo raccolti ma anche resi operativi”, ha dichiarato Nadir Izrael, CTO e Cofondatore di Armis.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contatti per i media:
Rebecca Cradick
Vicepresidente, Comunicazioni globali
Armis
pr@armis.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario