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Armis Centrix™ nominata “Migliore soluzione” per Cyber Exposure Management mentre Armis vince diversi Global InfoSec Awards al RSAC 2026

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Armis , l'azienda attiva nell'ambito della gestione dell'esposizione ai rischi informatici e della sicurezza, oggi ha annunciato di aver vinto una serie di Global InfoSec Awards conferiti da Cyber Defense Magazine alla RSAC™ Conference di quest'anno.

Armis ha ricevuto i seguenti riconoscimenti:

  • Armis Centrix™ ha vinto “Best Solution” per la Gestione dell'esposizione informatica
  • Armis nominata “Publisher’s Choice Cybersecurity Company”
  • Yevgeny Dibrov, CEO e Co-fondatore di Armis, ha vinto il premio “Industry Pioneering CEO”

“Non possiamo tutelare le moderne infrastrutture con le tattiche di ieri; la superficie estesa esposta agli attacchi richiede un approccio basato sull'intelligenza artificiale che visualizza, protegge e gestisce tutte le risorse (IT, OT, IoT, IoMT, applicazioni, codice, cloud e AI) in tempo reale”, ha dichiarato Yevgeny Dibrov, CEO e Co-fondatore di Armis.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contatti per i media:
Rebecca Cradick
Vicepresidente, Comunicazioni globali
Armis
pr@armis.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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