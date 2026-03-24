Armis Centrix™ nominata “Migliore soluzione” per Cyber Exposure Management mentre Armis vince diversi Global InfoSec Awards al RSAC 2026

Armis , l'azienda attiva nell'ambito della gestione dell'esposizione ai rischi informatici e della sicurezza, oggi ha annunciato di aver vinto una serie di Global InfoSec Awards conferiti da Cyber Defense Magazine alla RSAC™ Conference di quest'anno.

Armis ha ricevuto i seguenti riconoscimenti:

Armis Centrix™ ha vinto “Best Solution” per la Gestione dell'esposizione informatica

Armis nominata “Publisher’s Choice Cybersecurity Company”

Yevgeny Dibrov, CEO e Co-fondatore di Armis, ha vinto il premio “Industry Pioneering CEO”

“Non possiamo tutelare le moderne infrastrutture con le tattiche di ieri; la superficie estesa esposta agli attacchi richiede un approccio basato sull'intelligenza artificiale che visualizza, protegge e gestisce tutte le risorse (IT, OT, IoT, IoMT, applicazioni, codice, cloud e AI) in tempo reale”, ha dichiarato Yevgeny Dibrov, CEO e Co-fondatore di Armis.

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Rebecca Cradick

Vicepresidente, Comunicazioni globali

Armis

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