Armis avverte che le minacce di guerra cibernetica hanno raggiunto un punto di svolta a livello globale, mentre accelera l'escalation dell'intelligenza artificiale

Armis , la società di gestione e sicurezza dell'esposizione informatica, sta avvisando che le minacce di guerra informatica hanno raggiunto un punto critico a livello globale. Mentre le tecnologie emergenti accelerano le operazioni informatiche e peggiorano le tensioni geopolitiche, gli hacker mirano sempre più spesso ad attaccare le infrastrutture, le informazioni e i sistemi alla base della stabilità globale.

“Le tensioni geopolitiche, l'accelerazione dell'AI e le lacune irrisolte nella sicurezza stanno per scontrarsi, portando lo stato della guerra informatica a un punto di rottura”, ha dichiarato Nadir Izrael, CTO e Cofondatore di Armis.

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Armis

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