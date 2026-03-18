Giornale di Brescia
Abbonati
Business Wire

Armis avverte che le minacce di guerra cibernetica hanno raggiunto un punto di svolta a livello globale, mentre accelera l'escalation dell'intelligenza artificiale

AA

Armis , la società di gestione e sicurezza dell'esposizione informatica, sta avvisando che le minacce di guerra informatica hanno raggiunto un punto critico a livello globale. Mentre le tecnologie emergenti accelerano le operazioni informatiche e peggiorano le tensioni geopolitiche, gli hacker mirano sempre più spesso ad attaccare le infrastrutture, le informazioni e i sistemi alla base della stabilità globale.

“Le tensioni geopolitiche, l'accelerazione dell'AI e le lacune irrisolte nella sicurezza stanno per scontrarsi, portando lo stato della guerra informatica a un punto di rottura”, ha dichiarato Nadir Izrael, CTO e Cofondatore di Armis.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contatti per i media:
Rebecca Cradick
Vicepresidente, Comunicazioni globali
Armis
pr@armis.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario