Armis aiuta il rivenditore di generi alimentari Multicedi a rafforzare la resilienza informatica

Armis , la società di gestione dell'esposizione e della sicurezza informatica, ha annunciato oggi che Multicedi , una delle principali realtà della Grande Distribuzione Organizzata nel Centro e Sud Italia, sta utilizzando Armis Centrix™ , la piattaforma di gestione dell'esposizione informatica di Armis, per rafforzare la sua posizione in materia di sicurezza informatica.

“Prima di introdurre Armis, le problematiche critiche venivano affrontate solo dopo che si erano già verificati guasti o eventi anomali”, ha dichiarato Livio De Prisco, Direttore dei sistemi informatici presso Multicedi. “Con Armis Centrix™, l'approccio è cambiato radicalmente: piuttosto che rispondere in modo reattivo, la società ora ha una visione in tempo reale dell'intera flotta di dispositivi ed è in grado di gestirla in modo proattivo.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

