Giornale di Brescia
Abbonati
Business Wire
Business Wire

ARIS riconosciuta tra i Leader nel Magic Quadrant™ di Gartner® per le piattaforme dell'intelligence di processo; con questo risultato l'azienda afferma di consolidare il proprio ruolo nella diffusione dell'AI aziendale su larga scala

ARIS, la piattaforma fondante per il contesto dei processi dedicata all'implementazione dell'AI aziendale, oggi ha annunciato di figurare tra i Leader nel Gartner ® Magic Quadrant per le piattaforme di Process Intelligence.

Per il quarto anno consecutivo la relazione inserisce ARIS tra i Leader e questo risultato, secondo l'azienda, rimarca il proprio costante impegno per l'innovazione e la crescita, in un contesto in cui le imprese si focalizzano sulla trasformazione delle ambizioni nel comparto dell'IA in risultati commerciali quantificabili.

La tecnologia compie passi da gigante, ma le aziende faticano a rendere operativa l'AI nell'ambito di modelli operativi complessi.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contatto con i media
Tom Pressley, direttore marketing
tom.pressley@aris.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...