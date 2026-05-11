ARIS riconosciuta tra i Leader nel Magic Quadrant™ di Gartner® per le piattaforme dell'intelligence di processo; con questo risultato l'azienda afferma di consolidare il proprio ruolo nella diffusione dell'AI aziendale su larga scala

Per il quarto anno consecutivo la relazione inserisce ARIS tra i Leader e questo risultato, secondo l'azienda, rimarca il proprio costante impegno per l'innovazione e la crescita, in un contesto in cui le imprese si focalizzano sulla trasformazione delle ambizioni nel comparto dell'IA in risultati commerciali quantificabili.

La tecnologia compie passi da gigante, ma le aziende faticano a rendere operativa l'AI nell'ambito di modelli operativi complessi.

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