Ares Management fissa a oltre 300 milioni di euro il prezzo dell'European Direct Lending CLO II

Ares Management Corporation (NYSE: ARES) (“Ares”), un gestore globale di investimenti alternativi leader nel settore, ha annunciato oggi il prezzo della sua seconda European Direct Lending Collateralized Loan Obligation (obbligazione garantita da prestiti diretti europei), Ares European Direct Lending CLO II (“EDL CLO II”), a oltre 300 milioni di euro.

Come per la composizione di base del suo predecessore, EDL CLO II è una CLO diversificata formata interamente da prestiti originati direttamente e gestiti attivamente, erogati da oltre 70 aziende di medie dimensioni con sede prevalentemente in Europa Occidentale e operanti principalmente in settori resilienti. Lo strumento è incentrato sui prestiti senior garantiti a tasso variabile e verrà valutato da S&P e da KBRA.

