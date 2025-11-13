Giornale di Brescia
Abbonati
Business Wire

Ardian mobilizzerà le Istituzioni Finanziarie per lo Sviluppo (DFI) con la Banca europea per gli investimenti (BEI), Proparco e British International Investment (BII) per un investimento da 100 milioni di euro per la sua strategia...

AA

 

Ardian mobilizzerà le Istituzioni Finanziarie per lo Sviluppo (DFI) con la Banca europea per gli investimenti (BEI), Proparco e British International Investment (BII) per un investimento da 100 milioni di euro per la sua strategia di Nature-Based Solutions

Ardian, azienda leader mondiale nel settore degli investimenti privati, oggi ha annunciato di essersi assicurata l'impegno di diverse Istituzioni Finanziarie per lo Sviluppo (DFI), della Banca europea per gli investimenti (BEI) e di Proparco.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contatti per i media
ARDIAN
HEADLAND
ardian@headlandconsultancy.com

 



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario