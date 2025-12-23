Aramco assegna a SLB un contratto a lungo termine per supportare l'aumento della produzione non convenzionale del gas del Regno
L'azienda tecnologica globale SLB (NYSE: SLB) ha ottenuto un contratto quinquennale da Aramco per la fornitura di servizi di stimolazione per i suoi giacimenti di gas non convenzionali. Questa assegnazione fa parte di un più ampio contratto multimiliardario che supporta uno dei più grandi programmi di sviluppo di gas non convenzionale a livello globale.
Il contratto comprende stimolazione avanzata, intervento di trivellazione, automazione del fracking e soluzioni digitali, che sono importanti per sbloccare il potenziale delle risorse di gas non convenzionale dell'Arabia Saudita: una pietra miliare nella strategia del Regno per diversificare il suo portafoglio energetico e supportare la transizione energetica globale.
