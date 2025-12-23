Giornale di Brescia
Abbonati
Business Wire

Aramco assegna a SLB un contratto a lungo termine per supportare l'aumento della produzione non convenzionale del gas del Regno

AA

L'azienda tecnologica globale SLB (NYSE: SLB) ha ottenuto un contratto quinquennale da Aramco per la fornitura di servizi di stimolazione per i suoi giacimenti di gas non convenzionali. Questa assegnazione fa parte di un più ampio contratto multimiliardario che supporta uno dei più grandi programmi di sviluppo di gas non convenzionale a livello globale.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20251223536014/it/

The contract encompasses advanced stimulation, well intervention, frac automation, and digital solutions, which are important to unlocking the potential of Saudi Arabia’s unconventional gas resources.

The contract encompasses advanced stimulation, well intervention, frac automation, and digital solutions, which are important to unlocking the potential of Saudi Arabia’s unconventional gas resources.

Il contratto comprende stimolazione avanzata, intervento di trivellazione, automazione del fracking e soluzioni digitali, che sono importanti per sbloccare il potenziale delle risorse di gas non convenzionale dell'Arabia Saudita: una pietra miliare nella strategia del Regno per diversificare il suo portafoglio energetico e supportare la transizione energetica globale.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Media
Josh Byerly – SVP di Comunicazioni Globali
Moira Duff – Direttore delle Comunicazioni esterne
Tel: +1 (713) 375-3407
media@slb.com

Investitori
James R. McDonald – SVP, Relazioni con gli investitori e Affari industriali
Joy V. Domingo – Direttore delle Relazioni con gli investitori
Tel: +1 (713) 375-3535
investor-relations@slb.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario