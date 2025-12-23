Aramco assegna a SLB un contratto a lungo termine per supportare l'aumento della produzione non convenzionale del gas del Regno

L'azienda tecnologica globale SLB (NYSE: SLB) ha ottenuto un contratto quinquennale da Aramco per la fornitura di servizi di stimolazione per i suoi giacimenti di gas non convenzionali. Questa assegnazione fa parte di un più ampio contratto multimiliardario che supporta uno dei più grandi programmi di sviluppo di gas non convenzionale a livello globale.

The contract encompasses advanced stimulation, well intervention, frac automation, and digital solutions, which are important to unlocking the potential of Saudi Arabia’s unconventional gas resources.

Il contratto comprende stimolazione avanzata, intervento di trivellazione, automazione del fracking e soluzioni digitali, che sono importanti per sbloccare il potenziale delle risorse di gas non convenzionale dell'Arabia Saudita: una pietra miliare nella strategia del Regno per diversificare il suo portafoglio energetico e supportare la transizione energetica globale.

