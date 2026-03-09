Aqara presenta l’espansione dell’infrastruttura di livello professionale e la gestione unificata al Light + Building 2026

Aqara, leader mondiale e pioniere nel settore dell'IoT, ha presentato oggi le sue innovazioni all'avanguardia nella tecnologia degli spazi intelligente alla fiera Light + Building 2026 (Hall 9.0, Booth A50). La dimostrazione di Aqara offre uno sguardo sul sistema completo che comprende controllo intelligente dell’illuminazione, risparmio energetico e sicurezza degli spazi per uso professionale.

Controllo intelligente a livello di sistema

Aqara presenta una soluzione di sistema centralizzata, progettata per semplificare la gestione delle installazioni in edifici in qualsiasi dimensione. Andando oltre il controllo individuale dei dispositivi, Aqara offre una soluzione unificata che fornisce ad architetti, amministratori immobiliari e sviluppatori un’unica interfaccia per controllare illuminazione, sensori ambientali e consumi energetici su interi piani o in diverse proprietà.

Aqara Studio: un sistema operativo per IoT flessibile, integrato, che gestisce dispositivi con facilità, unendo visualizzazione senza codice e automazione potente per attività in edifici intelligenti. Progettato per applicazioni residenziali, commerciali e industriali, Aqara Studio supporta una gestione energetica completa e un controllo di sottosistemi, creando spazi più efficienti e sostenibili.

DIN Rail Hub AX100M: progettato per installazioni professionali di scatole di distribuzione, AX100M mira a collegare il mondo wireless e quello cablato dell'IoT moderno. Funziona sia come hub Zigbee che come Thread Border Router, connettendo i dispositivi Aqara al più ampio ecosistema Matter. È dotato di un'interfaccia RS485 dedicata per il controllo stabile e cablato dei dispositivi Modbus di Aqara, supportati da Wi-Fi 6 per una connettività flessibile a doppia banda.

DIN Rail Hub GX400M: un nodo di edge computing commerciale ad alte prestazioni su misura per applicazioni industriali ed edilizie su vasta scala. GX400M è progettato per la convergenza dei protocolli, integrando in un unico sistema vari protocolli di standard industriale, tra cui BACnet, KNX, Modbus e Matter. Realizzato per ambienti ad alta sicurezza, GX400M è dotato di quattro porte RS485, doppio isolamento di rete e memoria locale espandibile per una profonda personalizzazione B2B attraverso Aqara Studio.

Controllo intelligente dell'illuminazione

Al Light + Building 2026, Aqara presenta un sistema di controllo dell'illuminazione di livello professionale, progettato per moderni ambienti architettonici e commerciali. Costruito sull'adattabilità spaziale e sul controllo unificato, la soluzione unisce esperienze di illuminazione incentrate sull'uomo e infrastruttura scalabile, a livello di sistema.

Il portafoglio di illuminazione di Aqara comprende applicazioni sia per interni che per esterni, che coprono nuovi prodotti, come lampade fisse da esterno, catene luminose da esterno , lampada da terra , strisce LED T2 e lampadina LED T2 E14 . Tutti i dispositivi sono integrati in un sistema completo, a supporto di scenari di automazione, controllo tramite app, comandi vocali e interruttori fisici per un'implementazione flessibile in spazi diversi.

Illuminazione incentrata sull'uomo, sincronizzata con il ritmo circadiano: Con un'ampia gamma termocromatica che spazia dai 2000K ai 9000K, le luci Aqara si adattano automaticamente tutto il giorno per seguire i ritmi naturali della luce solare, aumentando l'attenzione durante le ore di lavoro e il comfort in quelle serali.

Con un'ampia gamma termocromatica che spazia dai 2000K ai 9000K, le luci Aqara si adattano automaticamente tutto il giorno per seguire i ritmi naturali della luce solare, aumentando l'attenzione durante le ore di lavoro e il comfort in quelle serali. Un struttura di controllo unificata e a prova di futuro: Dotata di supporto Matter, oltre a Thread e Zigbee, il sistema di illuminazione Aqara consente la perfetta interoperabilità nelle principali piattaforme abilitate a Matter, supportando ambienti a dispositivi misti e flessibilità dei sistemi a lungo termine.

Dotata di supporto Matter, oltre a Thread e Zigbee, il sistema di illuminazione Aqara consente la perfetta interoperabilità nelle principali piattaforme abilitate a Matter, supportando ambienti a dispositivi misti e flessibilità dei sistemi a lungo termine. Sistema di controllo altamente personalizzabile : Integrandosi con i sensori Aqara, gli interruttori wireless, gli interruttori a parete e le regole dell'automazione, il sistema supporta un'ampia gamma di scenari di controllo locali e automatici, consentendo di adattare con precisione lo stile di illuminazione ai vari spazi e alle diverse esigenze d'uso.

Sicurezza completa: dal perimetro al centro

Aqara offre un'infrastruttura di sicurezza completa, progettata per proteggere ogni livello di uno spazio professionale attraverso l'intelligenza locale e la resilienza dell'hardware. Questo sistema unificato gestisce l'intero percorso di sicurezza, dal momento in cui un utente si avvicina all'ingresso fino al monitoraggio interno dei beni della struttura.

Al Light + Building 2026, Aqara mette in evidenza le sue ultime soluzioni di serrature smart come nodi di sicurezza rappresentativi all'interno di questo sistema unificato.

Smart Lock U500: progettata per adattarsi all'ampia varietà di tipologie di porte presenti sui mercati globali, la soluzione Aqara Smart Lock serie U500 offre flessibilità senza complessità. Con tre varianti di serrature esterne—Gate Lock, Rim Lock e Glass Door Lock—la serie U500 consente un controllo all'accesso sicuro e moderno per porte in metallo, legno, ferro e vetro, tutte senza modifiche alla porta o adattamento del corpo della serratura. Abbinando le versatili opzioni di installazione alla connettività avanzata e alle caratteristiche di sicurezza, U500 porta l'esperienza di accesso smart di Aqara ad ambienti in cui le serrature smart esistenti spesso non sono adeguate.

Smart Lock U600: realizzata principalmente per il mercato britannico, Aqara Smart Lock U600 abbina un design sottile e minimalista ad una compatibilità smart home all'avanguardia. U600 supporta Apple Home Key, consentendo agli utenti di sbloccare le porte facilmente utilizzando un iPhone o un Apple Watch. Alimentata a livello nativo da Matter con il protocollo Thread, U600 consente un'integrazione rapida e affidabile con le principali piattaforme di smart home, offrendo ai proprietari di immobili britannici una soluzione di accesso pronta per il futuro, ben equilibrata tra design elegante, praticità quotidiana e interoperabilità tra piattaforme.

Gestione dell'energia e del carico a livello di sistema

Aqara offre una soluzione climatica ed energetica completa, a ciclo chiuso, progettata per colmare il divario tra il comfort degli occupanti e i rigorosi obiettivi di sostenibilità. Integrando i sensori ambientali con la regolazione precisa, comprendendo il riscaldamento con radiatori e il riscaldamento a pavimento, il sistema assicura che riscaldamento e raffreddamento siano dinamicamente ottimizzati in base alle esigenze spaziali in tempo reale.

DIN Rail Module (4 Canali) AW110K: progettato per fornire stabilità e precisione nell'automazione degli edifici smart, il DIN Rail Module (4 Canali) AW110K offre una comunicazione affidabile attraverso l'interfaccia RS485 con 4 canali indipendenti dry-contact. Oltre il semplice controllo, questo modello offre la gestione precisa dei consumi energetici, con misurazione di corrente ad alta precisione standard di Classe 1. Le modalità interlock contribuiscono a gestire sia gli elettrodomestici standard che i motori bidirezionali, assicurando la funzione sicura e versatile in ambienti professionali.

## Informazioni su Aqara

In qualità di leader globale e pioniere nell'IoT, Aqara è impegnata a creare esperienze di smart home personalizzate e olistiche che sono accessibili a tutti. Offriamo una delle più ampie selezioni di prodotti smart che comprendono oltre 30 categorie, al servizio di più di 12 milioni di utenti in cinque continenti. Progettati internamente, i nostri prodotti uniscono tecnologia hardware all'avanguardia, sofisticato design software e funzionalità di intelligenza artificiale, e hanno ricevuto oltre 300 riconoscimenti nel settore. Sono progettati attentamente per integrarsi senza soluzione di continuità con i principali ecosistemi di terze parti, offrendo agli utenti flessibilità senza pari. Le soluzioni Aqara sono pensate su misura per offrire la migliore esperienza di casa intelligente e migliorare la vita quotidiana rendendo le abitazioni più intelligenti, sostenibili e adattabili alle esigenze in continua evoluzione degli utenti.

Informazioni per i media:

media@aqara.com





