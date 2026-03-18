Aqara migliora la gamma di dispositivi di sicurezza per la casa intelligente con Camera Hub G350 e Doorbell Camera G400 (cablata)

Aqara, azienda leader globale e pioniera nell'Internet delle cose (IoT), ha annunciato oggi la disponibilità di Camera Hub G350, la prima telecamera certificata Matter al mondo e la Doorbell Camera G400 (cablata), ampliando così la sua gamma di dispositivi di sicurezza di nuova generazione per la casa intelligente. Insieme, questi nuovi prodotti offrono interoperabilità senza soluzione di continuità, monitoraggio intelligente e copertura domestica completa per la smart home contemporanea.

Camera Hub G350: la prima telecamera e il primo controller per la smart home al mondo certificati Matter

Aqara Camera Hub G350 segna un importante traguardo per Aqara per i suoi due primati: è la prima telecamera certificata Matter dell'azienda e la prima al mondo. Realizzata per offrire interoperabilità pronta per il futuro, la G350 si connette direttamente alle piattaforme abilitate a Matter* offrendo nel contempo visualizzazione live, audio bidirezionale e notifiche all'interno dell'ecosistema abilitato a Matter. Oltre a servire da telecamera di sicurezza per interni, il dispositivo funziona da hub Zigbee e Matter Controller in Aqara Home, permettendo ai dispositivi Aqara Zigbee e ai prodotti Matter di terze parti di funzionare insieme sotto il controllo unificato della smart home. Il dispositivo serve inoltre da ponte Matter, collegando i dispositivi Aqara Zigbee agli ecosistemi Matter.

Oltre alla connettività degli ecosistemi, la telecamera G350 offre un monitoraggio di interni di qualità superiore grazie a un sistema di doppio obiettivo all'avanguardia che abbina una telecamera 4K grandangolare con un teleobiettivo. Con zoom ibrido fino a 9× e a un meccanismo di rotazione e inclinazione scorrevole che offre una copertura a 360°, la telecamera riprende sia le vedute panoramiche che i dettagli ravvicinati in ogni angolo della casa. Il tracking automatico basato sull'AI mantiene inquadrati persone e animali domestici, mentre l'intelligenza sul dispositivo rileva eventi e suoni significativi per garantire che gli utenti ricevano solo le notifiche davvero importanti. Progettata pensando alla privacy, la G350 comprende anche opzioni di archiviazione criptata su cloud, supporto alla registrazione locale e un meccanismo fisico di copriobiettivo che copre automaticamente la telecamera quando è spenta.

Doorbell Camera G400 (cablata): sempre acceso, videocitofono cablato con PoE e AI locale

Per la sicurezza esterna, Doorbell Camera G400 (cablata) è progettata per il funzionamento continuo e affidabile. Dotata di risoluzione 2K, un campo visivo ultra-largo di 165° e un rapporto 3:4 che riprende il soggetto dalla testa ai piedi, la G400 riprende visitatori e pacchi in modo chiaro e immediato. Il videocitofono supporta la tecnologia Power-over-Ethernet (PoE) per un'alimentazione continua e una connessione di rete stabile e cablata, oppure un impianto di citofonia esistente da 8–24 V con Wi-Fi 6 dual-band (2,4 GHz/5 GHz).

La G400 abbina inoltre il rilevamento mediante AI locale e su cloud per garantire notifiche di sicurezza più contestuali. Il rilevamento su dispositivo consente alla telecamera di riconoscere persone e movimenti anche senza connessione internet, mentre altre funzionalità AI su base cloud sono in grado di identificare visi, pacchi, veicoli, animali e altri eventi per un monitoraggio più avanzato. Il videocitofono si integra perfettamente con la maggior parte delle piattaforme per la smart home, compresa Apple Home con HomeKit Secure Video** , Amazon Alexa, Google Home e SmartThings. Con il supporto di RTSP, è anche in grado di inviare video in streaming a piattaforme come Home Assistant e altri sistemi di videoregistrazione in rete compatibili.

Sicurezza progettata per l'interoperabilità, realizzata per la privacy

Insieme, il lancio di G350 e G400 riflette l'impegno di Aqara nell'intelligenza prima di tutto locale, nella progettazione incentrata sulla privacy e nella profonda interoperabilità dell'ecosistema, unendo visibilità costante, rilevamento avanzato tramite AI e archiviazione sicura sia a livello locale che su cloud, senza bloccare gli utenti in un solo ecosistema. Aqara continua a portare funzionalità di sicurezza di livello professionale nelle moderne case intelligenti garantendo un'esperienza di sicurezza unificata in Apple Home, Alexa, Google Home, SmartThings, Home Assistant e piattaforme sia professionali che per gli entusiasti.

Entrambi i prodotti evidenziano privacy e controllo dell'utente, con caratteristiche come archiviazione locale microSD (fino a 512 GB)*** e backup NAS, archiviazione su cloud Aqara criptata end-to-end attraverso HomeGuardian. Inoltre, il copriobiettivo fisico per la privacy della G350 che copre automaticamente l'obiettivo quando la telecamera è spenta offre agli utenti una protezione affidabile della privacy.

Disponibilità

Per maggiori informazioni sui nuovi Camera Hub G350 e Doorbell Camera G400 (cablato) , visitare il sito web di Aqara.

*Un Matter Controller è necessario per integrare Camera Hub G350 e G400 nello specifico Ecosystem abilitato Matter. Inoltre, l'integrazione della Camera G350 certificata Matter è soggetta allo stato di sviluppo di ogni piattaforma.

**L'utilizzo di G350 e G400 con HomeKit Secure Video richiede un piano iCloud+ e un Apple Home hub.

***La microSD card non è inclusa.

Informazioni su Aqara

In qualità di leader globale e pioniere nell'IoT, Aqara è impegnata a creare esperienze di smart home personalizzate e olistiche che sono accessibili a tutti. Offriamo una delle più ampie selezioni di prodotti smart che comprendono oltre 30 categorie, al servizio di più di 12 milioni di utenti in cinque continenti.

Progettati internamente, i nostri prodotti uniscono tecnologia hardware all'avanguardia, sofisticato design software e funzionalità di intelligenza artificiale, e hanno ricevuto oltre 300 riconoscimenti nel settore. Sono progettati attentamente per integrarsi senza soluzione di continuità con i principali ecosistemi di terze parti, offrendo agli utenti flessibilità senza pari. Le soluzioni Aqara sono pensate su misura per offrire la migliore esperienza di casa intelligente e migliorare la vita quotidiana rendendo le abitazioni più intelligenti, sostenibili e adattabili alle esigenze in continua evoluzione degli utenti.

Per maggiori informazioni, visitare il nostro sito web e seguirci su Facebook , Instagram , LinkedIn , X/Twitter e YouTube .

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