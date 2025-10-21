Giornale di Brescia
Aptiv presenta i radar Gen 8 per alimentare il futuro degli ADAS

Aptiv PLC (NYSE: APTV), azienda tecnologica globale volta a rendere possibile un futuro più sicuro, più sostenibile e più connesso, oggi ha annunciato la sua tecnologia radar più all'avanguardia di sempre: progettata per soddisfare le esigenze che cambiano dei futuri sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS). Alimentati dall'antenna proprietaria e dal modello in silicio di Aptiv, i radar Gen 8 offrono prestazioni leader nel settore e sensibilità ad alta risoluzione necessarie per supportare le capacità ADAS basate sull'IA e l'apprendimento automatico.

Aptiv unveils new Gen 8 Radars

Lisa Scalzo
Vicepresidente senior e Direttore delle comunicazioni
lisa.scalzo@aptiv.com

Ariel Gavilan
Vicepresidente delle comunicazioni globali
ariel.gavilan@aptiv.com



