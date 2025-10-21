Aptiv presenta i radar Gen 8 per alimentare il futuro degli ADAS

Aptiv PLC (NYSE: APTV), azienda tecnologica globale volta a rendere possibile un futuro più sicuro, più sostenibile e più connesso, oggi ha annunciato la sua tecnologia radar più all'avanguardia di sempre: progettata per soddisfare le esigenze che cambiano dei futuri sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS). Alimentati dall'antenna proprietaria e dal modello in silicio di Aptiv, i radar Gen 8 offrono prestazioni leader nel settore e sensibilità ad alta risoluzione necessarie per supportare le capacità ADAS basate sull'IA e l'apprendimento automatico.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20251015347040/it/

Aptiv unveils new Gen 8 Radars

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20251015347040/it/

Lisa Scalzo

Vicepresidente senior e Direttore delle comunicazioni

lisa.scalzo@aptiv.com

Ariel Gavilan

Vicepresidente delle comunicazioni globali

ariel.gavilan@aptiv.com





La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire