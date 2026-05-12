Aptiv Gen 8 Radar scelto per fornire a Volvo Cars prestazioni di nuova generazione

Aptiv PLC (NYSE: APTV), un leader globale nella tecnologia industriale, oggi ha annunciato che Volvo Cars ha scelto la piattaforma Gen 8 di Aptiv per l'installazione di radar sulle automobili di prossima produzione, a partire dal 2028. La piattaforma dovrebbe supportare una gamma di funzioni di sicurezza e di assistenza al conducente, mentre entrambi i marchi continuano a sviluppare i rispettivi portafogli di autovetture sulla base delle architetture definite dal software.

Aptiv Gen 8 Radars to Deliver Next-Generation Performance for Volvo Cars Beginning in 2028.

Questa collaborazione sottolinea un impegno comune per la sicurezza, allineando le tecnologie di percezione intelligente di Aptiv con la missione continua di Volvo Cars di aiutare a proteggere le persone all'interno e all'esterno del veicolo e a promuovere un futuro con meno incidenti sulle strade.

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