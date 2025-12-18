Aptiv e Vecna Robotics svilupperanno i robot mobili autonomi di prossima generazione

Aptiv PLC (NYSE: APTV), leader tecnologico industriale globale, e Vecna Robotics, un pioniere nell'ambito delle soluzioni di movimentazione autonoma dei materiali gestita dall'IA, hanno annunciato oggi l'inizio di una collaborazione strategica per lo sviluppo congiunto di soluzioni di robot mobili autonomi (AMR) di prossima generazione per garantire un'automazione conveniente.

Aptiv’s advanced perception portfolio and machine learning technologies will be integrated into Vecna Robotics’ platform.

Questa partnership integrerà il portafoglio leader del settore di Aptiv con l'avanzata piattaforma di autonomia e orchestrazione di Vecna Robotics per fornire sistemi di gestione dei materiali più sicuri, efficienti e scalabili.

"L'automazione sta trasformando il modo in cui le merci si muovono all'interno di magazzini e fabbriche, con dispositivi che rilevano, pensano e agiscono in tempo reale", ha affermato Javed Khan, Vicepresidente esecutivo, Intelligent Systems, Aptiv.

