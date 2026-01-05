Aptiv alimenta applicazioni edge intelligenti dall'automotive alla robotica al CES 2026

Aptiv PLC (NYSE: APTV), azienda globale di tecnologia industriale, presenterà al CES 2026 i modi in cui le sue soluzioni edge intelligenti permettono ai dispositivi di percepire, pensare e agire in tempo reale, ottimizzando costantemente le prestazioni nell'intero ciclo di vita. Questo approccio avvicina il calcolo avanzato e l'intelligenza artificiale all'origine dei dati, consentendo soluzioni basate sull'IA per i trasporti, la robotica, il settore aerospaziale e molto altro.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20260104617394/it/

Aptiv Powers the Intelligent Edge from Automotive to Robotics at CES 2026

Elaborando i dati a livello locale all'edge, piuttosto che affidarsi unicamente ai sistemi centralizzati su cloud, le soluzioni di Aptiv consentono un tempo di risposta più rapido e maggiore ottimizzazione a livello di sistema.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260104617394/it/

Lisa Scalzo

Vicepresidente Senior e Direttore delle comunicazioni

lisa.scalzo@aptiv.com

Ariel Gavilan

Vicepresidente delle comunicazioni globali

ariel.gavilan@aptiv.com





La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire