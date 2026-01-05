Giornale di Brescia
Abbonati
Business Wire

Aptiv alimenta applicazioni edge intelligenti dall'automotive alla robotica al CES 2026

AA

Aptiv PLC (NYSE: APTV), azienda globale di tecnologia industriale, presenterà al CES 2026 i modi in cui le sue soluzioni edge intelligenti permettono ai dispositivi di percepire, pensare e agire in tempo reale, ottimizzando costantemente le prestazioni nell'intero ciclo di vita. Questo approccio avvicina il calcolo avanzato e l'intelligenza artificiale all'origine dei dati, consentendo soluzioni basate sull'IA per i trasporti, la robotica, il settore aerospaziale e molto altro.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20260104617394/it/

Aptiv Powers the Intelligent Edge from Automotive to Robotics at CES 2026

Aptiv Powers the Intelligent Edge from Automotive to Robotics at CES 2026

Elaborando i dati a livello locale all'edge, piuttosto che affidarsi unicamente ai sistemi centralizzati su cloud, le soluzioni di Aptiv consentono un tempo di risposta più rapido e maggiore ottimizzazione a livello di sistema.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Lisa Scalzo
Vicepresidente Senior e Direttore delle comunicazioni
lisa.scalzo@aptiv.com

Ariel Gavilan
Vicepresidente delle comunicazioni globali
ariel.gavilan@aptiv.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario