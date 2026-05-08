Apis Partners annuncia la chiusura finale del suo Fondo III da 1,23 miliardi di dollari, il doppio rispetto al predecessore

Apis Partners Group (UK) Limited (“Apis”), società di private equity che investe in aziende nel settore dell'infrastruttura e dei servizi finanziari basate sulla tecnologia, oggi ha reso nota la chiusura finale dell'Apis Global Growth Fund III e dell'Apis Growth Markets Fund III (i “Fondi” o il “Fondo III”), con impegni totali di 1,23 miliardi di dollari esclusi i co-investimenti, più del doppio del predecessore, l'Apis Growth Fund II, a 563 milioni di dollari.
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