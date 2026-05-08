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Apis Partners annuncia la chiusura finale del suo Fondo III da 1,23 miliardi di dollari, il doppio rispetto al predecessore

Apis Partners Group (UK) Limited (“Apis”), società di private equity che investe in aziende nel settore dell'infrastruttura e dei servizi finanziari basate sulla tecnologia, oggi ha reso nota la chiusura finale dell'Apis Global Growth Fund III e dell'Apis Growth Markets Fund III (i “Fondi” o il “Fondo III”), con impegni totali di 1,23 miliardi di dollari esclusi i co-investimenti, più del doppio del predecessore, l'Apis Growth Fund II, a 563 milioni di dollari.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

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Stephanie Mullard | stephanie.mullard@apis.pe | +44 7377 952886
Camarco | apis@camarco.co.uk | +44 7972 013 692

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Georgine Whittle | gwhittle@apcoworldwide.com | +971 52 762 5998



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