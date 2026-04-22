Annunciati i vincitori di "Concrete in Life 2025/26" – Fotografie spettacolari da tutto il mondo

Immagini potenti e straordinarie da tutto il mondo sono state scelte come vincitrici del concorso fotografico mondiale Concrete in Life 2025/26 , illustrando il ruolo essenziale che ha il cemento nella vita di tutti i giorni, nelle infrastrutture, nelle città e nel design.

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OVERALL WINNER: Pillars Across the Sea by Celbert Palaganas, Cebu City, Philippines

Il concorso annuale, indetto dalla Global Cement and Concrete Association (GCCA) , ha ricevuto più di 20.000 candidature da fotografi professionisti e dilettanti, oltre a utenti di smartphone, che vivono in tutti i continenti. Il concorso mette in evidenza i modi in cui il cemento supporta la vita moderna pur offrendo al contempo momenti di bellezza, creatività e connessione umana.

Thomas Guillot, Chief Executive della GCCA, ha dichiarato: “Le immagini spettacolari inviate quest'anno mostrano l'impatto positivo del cemento sulla vita delle persone in tutto il mondo, a volte pratico, a volte quasi nascosto e a volte molto bello”.

Il premio Concrete in Life Photo of the Year 2025/26 , che riceve la somma di 10.000 dollari , è stato conferito a Celbert Palaganas per “Pillars Across the Sea” , scattata a Cebu City, Filippine . L'immagine cattura le verdi piante costiere in primo piano, mentre la Cebu–Cordova Link Expressway, il ponte più lungo delle Filippine, si estende all'orizzonte, creando uno straordinario contrasto tra natura e ingegneria.

Celbert Palaganas ha così commentato: “Sono profondamente onorato e davvero grato di essere il vincitore del primo premio di quest'anno. Ciò che mi ha ispirato è stato il contrasto che ho avuto modo di osservare in un unico attimo: la forza e la permanenza dell'arco di cemento proteso verso il cielo e la natura che cresce con forza tranquilla al di sotto di esso. In quell'immagine non ho visto un conflitto ma una coesistenza, dove ingegneria e natura condividono lo stesso spazio”.

Commentando l'immagine vincitrice, il giudice del concorso, Chris George, Direttore dei contenuti presso Digital Camera World ha dichiarato: “Un'immagine magnifica dai colori brillanti: l'enorme profondità del campo disponibile utilizzando uno smartphone è stata catturata per dare alle piante in primo piano la stessa nitidezza della struttura del ponte”.

Oltre al vincitore assoluto, sono stati annunciati inoltre altri quattro vincitori in altrettante categorie, che hanno ricevuto ciascuno un premio di 2.500 dollari. Ralph Emerson De Peralta è stato nominato vincitore della categoria Urban Concrete, per la sua foto intitolata “ Dubai Rising ”. Una foto del MRT Rail Tunnel a Jakarta intitolata “Hidden Connection ” di Rafly Rinaldy ha vinto la categoria Concrete Infrastructure. Naitao Li (李迺涛) ha vinto la categoria Concrete in Daily Life per “Time and Space Travellers” , scattata a Harbin, Cina. La categoria Beauty and Design è stata vinta da Marcel Van Balken per la sua foto “ Triangles” , ambientata ad Anversa, Belgio.

Il premio People’s Vote, scelto dal pubblico con un premio di 5.000 dollari, è stato vinto da Aung Chan Thar per la sua “Rhythm on Concrete” , immagine scattata ad Hanoi, Vietnam.

Guillot ha aggiunto: “Il cemento è alla base delle nostre infrastrutture, come ponti, ferrovie e strade che ci connettono, oltre ad abitazioni, uffici e scuole nelle quali svolgiamo le nostre attività quotidiane. Questo concorso fotografico dà alle persone l'opportunità di mettere in luce l'importanza del cemento nella loro vita di tutti i giorni”.

Tutti i vincitori, le descrizioni e le citazioni delle loro immagini, nonché le 100 opere selezionate e la galleria online, sono disponibili all'indirizzo Concrete in Life 2025/26 - Concorso fotografico mondiale: GCCA .

Note ai redattori:

Le immagini vincitrici sono disponibili al link dei media qui .

L'elenco completo delle opere selezionate è disponibile per essere scaricato dal nostro sito internet .

Il nostro video dei vincitori è visualizzabile qui .

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Stephanie Mackrell

Stephanie.Mackrell@gccassociation.org





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