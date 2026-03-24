Andy Walsky di ExaGrid premiato come 2026 CRN EMEA Channel Leader

ExaGrid ® , il leader nello storage di backup a più livelli del settore, oggi ha annunciato che CRN UK, un marchio di The Channel Company, ha scelto Andy Walsky, VP di EMEA & APAC Sales, per includerlo nel prestigioso elenco 2026 CRN ® Channel Leaders per l'EMEA. Questo riconoscimento annuale celebra i dirigenti di fornitori e distributori nel settore informatico che stanno plasmando la strategia di canale e promuovendo l'innovazione e la collaborazione in tutto il settore.

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ExaGrid collabora con rivenditori e distributori in tutto il mondo. I programmi di canale di ExaGrid sono ideati per essere facile per i collaboratori, con il supporto del team commerciale di ExaGrid e senza l'obbligo di tappe milestone.

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The Channel Company - Contatto:

Josh Whittingham

The Channel Company

jwhittingham@thechannelcompany.com

ExaGrid - Contatto per i media:

Mary Domenichelli

ExaGrid

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