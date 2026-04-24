Andersen Global rafforza la propria presenza in Africa con il lancio di uno studio membro in Camerun

Andersen Global si presenta in Camerun con l'accesso di Phoenix Advisory in qualità di studio membro e la sua adozione del marchio Andersen.

Andersen in Camerun è una società di consulenza specializzata che offre servizi di consulenza strategica, societaria, finanziaria e operativa alle organizzazioni in diverse fasi di crescita. Fondata da professionisti con esperienza presso grandi organizzazioni internazionali, la società integra solide conoscenze locali e normative commerciali, giuridiche e fiscali della regione CEMAC a un approccio altamente personalizzato volto a garantire risultati concreti e misurabili per i clienti.

"La nostra adozione del marchio Andersen rispecchia il nostro impegno nei confronti della crescita assieme ai nostri clienti e a fornire risposte alle loro esigenze sempre più complesse", ha affermato il Direttore generale Albert Désiré Zang. "Riteniamo che il successo sul lungo termine venga costruito sulle basi di fiducia, qualità e sostegno costante. Diventare uno studio membro rafforza la nostra capacità di fornire soluzioni ponderate e sostenibili, mantenendo il nostro allineamento con gli obiettivi dei nostri clienti."

"La presenza di Andersen in Camerun aggiunge un'ulteriore dimensione alla nostra esistenza in Africa centrale e rafforza la nostra strategia incentrata sullo sviluppo di aziende solide e radicate a livello locale", ha dichiarato Mark L. Vorsatz, presidente globale e CEO di Andersen. "Albert e il suo team hanno dimostrato un'abilità di lunga data nell'orientarsi in ambienti complessi, continuando a mantenere l'attenzione sulle priorità dei clienti, supportando le aziende che operano in Camerun e oltre."

Andersen Global è un'associazione internazionale di società indipendenti legalmente separate, composta da professionisti in materia fiscale, legale e di valutazione provenienti da tutto il mondo. Fondata nel 2013 dalla società affiliata statunitense Andersen Tax LLC, Andersen Global conta attualmente su più di 50.000 professionisti a livello globale e vanta una presenza in oltre 1.000 sedi attraverso gli studi membro e le società con cui collabora.

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Megan Tsuei

Andersen Global

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