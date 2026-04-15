Andersen Global lancia Andersen in Pakistan

Andersen Global continua la sua crescita regionale nel Sud-est Asiatico con l'aggiunta di Andersen in Pakistan come l'ultima azienda membro che entra a far parte dell'organizzazione mondiale.

Dopo la transizione al marchio Andersen, l'azienda, già nota come Saafin Global Consulting, offre servizi multidisciplinari a clienti operanti in vari settori, tra cui quello manifatturiero, energetico, dei servizi finanziari, delle telecomunicazioni, sanitario, immobiliare e del private equity. Con sede a Islamabad, Andersen in Pakistan fornisce supporto integrato nei servizi in materia fiscale, di consulenza aziendale e di capitale umano per organizzazioni nazionali e internazionali.

“Il nostro servizio si basa su principi etici, è guidato dalla trasparenza e consolidato grazie a un impegno incessante nella precisione”, ha dichiarato Rashid Ibrahim, managing partner di Andersen in Pakistan. “Adottare il marchio Andersen rappresenta un traguardo importante per la nostra azienda. Riflette il nostro impegno a garantire soluzioni pratiche e di alta qualità, rafforzando al contempo la nostra capacità di aiutare i clienti a gestire la complessità normativa, transazionale e organizzativa in un contesto sempre più globale”.

“Questa aggiunta al nostro portafoglio rafforza ulteriormente la nostra presenza di aziende membri nel Sud-est Asiatico e consolida la nostra crescita continua nei mercati emergenti”, ha dichiarato Mark L. Vorsatz, presidente globale e CEO di Andersen. “Le capacità multidisciplinari dell'azienda e le solide conoscenze del mercato locale potenziano la nostra capacità di fornire servizi integrati ai clienti che operano in Pakistan e a livello internazionale”.

Andersen Global è un’associazione internazionale di società membro indipendenti, legalmente separate che si avvalgono di professionisti di questioni fiscali, legali e riguardanti valutazioni in tutto il mondo. Fondata nel 2013 da uno dei membri, la società statunitense Andersen Tax LLC, Andersen Global ora si appoggia a oltre 50.000 professionisti in tutto il mondo ed è presente in più di 1.000 sedi attraverso le società che fanno parte dell’associazione e società collaboratrici.

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Megan Tsuei

Andersen Global

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