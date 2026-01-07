Andersen Global estende le competenze fiscali in Africa con l'aggiunta di Luca Pacioli

Andersen Global potenzia la sua presenza in Nordafrica attraverso un accordo di collaborazione con Luca Pacioli, uno studio di servizi fiscali, contabili e aziendali basato in Tunisia, con sedi a Tunisi e Sfax.

Fondata nel 1986 da Mongi Ben Mahmoud e attualmente diretta dall'AD Arcelin Ben Mahmoud, Luca Pacioli è un'azienda registrata presso l'Ordine tunisino dei commercialisti (OECT) e offre servizi integrati fiscali, contabili e di consulenza aziendali basati su profonde competenze tecniche e conoscenze delle normative. L'azienda offre supporto totale in materia di consulenza e pianificazione fiscale, tassazione internazionale e pricing di trasferimento certificato dall'IBFD, oltre a controversie fiscali e contenziosi, compliance e risorse umane, reportistica finanziaria e consulenza su M&A. Le sue capacità complete si estendono anche alla creazione e all'amministrazione di aziende, alla ristrutturazione aziendale e ai servizi di segreteria legale, permettendo a clienti locali e internazionali in vari settori, compresi servizi finanziari, produttivi, immobiliari e tecnologici, di operare in conformità e in modo efficiente in tutto il ciclo di vita aziendale in Tunisia.

“Proprio come Pacioli ha illuminato le imprese artistiche di Da Vinci, noi siamo impegnati a illuminare i percorsi finanziari dei nostri clienti”, ha dichiarato Arcelin Ben Mahmoud, socio amministratore di Luca Pacioli. “La nostra missione va oltre la contabilità e la consulenza fiscale tradizionale. Siamo gli architetti del successo finanziario dei nostri clienti. Attraverso questa collaborazione con Andersen Global, continueremo la nostra tradizione con maggiore agilità e innovazione, utilizzando la portata globale e le risorse delle aziende socie e collaboratrici dell'organizzazione”.

“Questa aggiunta rafforza la nostra presenza in un mercato chiave e amplia le nostre capacità fiscali in tutto il Nordafrica”, ha dichiarato Mark L. Vorsatz, presidente e CEO globale di Andersen. “La profondità tecnica di Luca Pacioli e la sua solida comprensione dell'ambiente normativo tunisino rafforzano la nostra capacità di fornire soluzioni di facile integrazione alle organizzazioni che operano nella regione”.

Andersen Global è un’associazione internazionale di società indipendenti, legalmente separate che si avvalgono di professionisti di questioni fiscali, legali e riguardanti valutazioni. Fondata nel 2013 da uno dei membri, la società statunitense Andersen Tax LLC, Andersen Global ora si appoggia a oltre 50.000 professionisti in tutto il mondo ed è presente in più di 1.000 sedi attraverso le società che fanno parte dell’associazione e società collaboratrici.

