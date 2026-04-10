Giornale di Brescia
Abbonati
Business Wire

Andersen Global estende la presenza nei Caraibi con il lancio di un'azienda membro a Grenada

AA

Andersen Global continua a rafforzare la sua presenza nei Caraibi, con JD Consulting che adotta il marchio Andersen e diventa un'azienda membro, lanciando Andersen a Grenada.

Andersen a Grenada è una società di servizi professionali che offre servizi di consulenza in materia di contabilità, fiscalità e business a clienti privati, aziende gestite da proprietari, PMI e organizzazioni in un'ampia gamma di settori. Sotto la guida dell'AD Johnson Dion, l'azienda abbina solide conoscenze locali e professionisti riconosciuti a livello mondiale, offrendo soluzioni pratiche, personalizzate, che supportano la stabilità finanziaria, l'efficienza operativa e la crescita sostenibile.

“L'adozione del marchio Andersen segna un passo importante nella crescita della nostra azienda”, ha dichiarato l'AD Johnson Dion. “La nostra attenzione è sempre stata sulla fornitura di servizi di consulenza di alta qualità, incentrati sul cliente, radicati nell'integrità e nell'eccellenza. Diventare un'azienda membro potenzia la nostra capacità di supportare i clienti con capacità più ampie, mantenendo al contempo l'approccio personalizzato che definisce la nostra pratica”.

“Il lancio di Andersen a Grenada riflette il ruolo di lunga data dell'azienda nel mercato locale e la sua evoluzione nel tempo”, ha commentato Mark L. Vorsatz, presidente globale e CEO di Andersen. “Johnson ha creato una pratica fondata sull'integrità e la coerenza, e la sua leadership supporta la nostra continua espansione nell'intera regione caraibica”.

Andersen Global è un’associazione internazionale di società membro indipendenti, legalmente separate che si avvalgono di professionisti di questioni fiscali, legali e riguardanti valutazioni in tutto il mondo. Fondata nel 2013 da uno dei membri, la società statunitense Andersen Tax LLC, Andersen Global ora si appoggia a oltre 50.000 professionisti in tutto il mondo ed è presente in più di 1.000 sedi attraverso le società che fanno parte dell’associazione e società collaboratrici.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Megan Tsuei
Andersen Global
415-764-2700



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario