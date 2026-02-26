Andersen Global amplia le capacità in Canada con l'aggiunta dello studio legale Parlee McLaws

Andersen Global amplia la sua presenza in Canada con l'aggiunta dell'azienda collaboratrice Parlee McLaws LLP, aggiungendo capacità legali complementari alla sua piattaforma esistente nel Paese.

Fondata nel 1883, Parlee McLaws fornisce un'ampia gamma di servizi legali, compreso diritto societario e commerciale, diritto dei valori mobiliari, contenzioso, diritto immobiliare, diritto del lavoro, proprietà intellettuale, energia, insolvenza, diritto amministrativa e protezione dei marchi online. Con uffici a Edmonton e Calgary, la società si è creata una reputazione per le sue soluzioni pratiche e incentrate sui clienti, personalizzate secondo le esigenze di aziende e privati in varie industrie.

“La nostra collaborazione con Andersen Global offre ai nostri clienti accesso a una suite più ampia di risorse globali pur mantenendo il servizio personalizzato e la conoscenza approfondita della regione che definiscono la nostra azienda”, ha dichiarato Jerri L. Cairns, AD di Parlee McLaws. “Siamo impazienti di lavorare insieme per fornire soluzioni integrate per risolvere le sfide complesse che affrontano i nostri clienti nell'odierno ambiente aziendale in rapida evoluzione”.

“Parlee McLaws è un'azienda molto stimata con una presenza di lunga data in Alberta”, ha dichiarato Mark L. Vorsatz, presidente globale e CEO di Andersen. “La loro forte concentrazione sulle aziende di medie dimensioni e sui privati, assieme alle loro capacità internazionali, li rende un complemento naturale per la nostra piattaforma globale. Con i loro servizi completi e profonda competenza regionale, rafforzano la nostra capacità di fornire soluzioni multidisciplinari, senza soluzione di continuità, a clienti internazionali”.

Andersen Global è un'associazione internazionale di società indipendenti, legalmente separate che si avvalgono di professionisti di questioni fiscali, legali e riguardanti valutazioni a livello globale. Fondata nel 2013 da uno dei membri, la società statunitense Andersen Tax LLC, Andersen Global ora si appoggia a oltre 50.000 professionisti in tutto il mondo e vanta una presenza in più di 1.000 sedi attraverso le società che fanno parte dell’associazione e società collaboratrici.

