Andersen Global amplia la piattaforma africana con l'aggiunta di una società membro in Namibia

Una società collaboratrice dal 2021, Andersen in Namibia è una società di servizi professionali di proprietà locale che garantisce servizi di consulenza in materia contabile, fiscale e aziendale, unicamente personalizzata alle esigenze uniche dell'ambiente aziendale della Namibia. Con competenze che abbracciano l'estrazione mineraria, l'agricoltura, la logistica, il turismo e i servizi finanziari, essenziali per l'economia della Namibia, lo studio assiste sia le imprese locali che quelle internazionali che intendono avviare attività nella regione. Attraverso la tecnologia basata sul cloud e alle analisi basate sui dati, Andersen in Namibia offre soluzioni efficienti e scalabili che consentono alle aziende di ottimizzare le operazioni, gestire gli obblighi fiscali in diverse giurisdizioni e prendere decisioni strategiche informate.

“La nostra transizione al brand Andersen rappresenta un traguardo significativo per la nostra azienda e per le attività che serviamo in tutta la Namibia”, ha dichiarato il Managing Partner Bernadedt Kandenge. “Abbiamo creato la nostra attività sulla base dell'integrità etica, della collaborazione e di una profonda comprensione delle sfide e delle opportunità che affrontano le aziende della Namibia. Diventare una società membro rafforza la nostra capacità di supportare le imprese con soluzioni scalabili, internazionali, mantenendo al contempo il servizio personalizzato e localmente informato apprezzato dai nostri clienti”.

“Questa transizione si basa su una collaborazione di successo e rappresenta un passo importante nella nostra strategia a lungo termine in Africa”, ha dichiarato Mark L. Vorsatz, presidente globale e CEO di Andersen. “Bernadedt e la sua squadra migliorano le nostre capacità di servire le imprese in Namibia e in tutta la regione, rafforzando la nostra capacità di fornire un servizio coerente e di alta qualità rivolto alle esigenze locali e agli standard globali”.

Andersen Global è un'associazione internazionale di società indipendenti, legalmente separate che si avvalgono di professionisti di questioni fiscali, legali e riguardanti valutazioni a livello globale. Fondata nel 2013 da uno dei membri, la società statunitense Andersen Tax LLC, Andersen Global ora si appoggia a oltre 50.000 professionisti in tutto il mondo e vanta una presenza in più di 1.000 sedi attraverso le società che fanno parte dell’associazione e società collaboratrici.

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Megan Tsuei

Andersen Global

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