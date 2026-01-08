Andersen Global aggiunge González-Paullada Domínguez con sede a Monterrey, Messico

Andersen Global amplia la sua piattaforma nell’America Latina stringendo un accordo di collaborazione con lo studio legale González-Paullada Domínguez (GPD) con sede a Monterrey, rafforzando ulteriormente la copertura dell’organizzazione in Messico.

Fondata nel 2021, GPD offre una gamma completa di servizi in ambiti transazionali e di contenziosi, assistendo i clienti in vari settori – manifatturiero, immobiliare, assicurativo, informatico, minerario e bancario – nell’ambito di diritto societario, fusioni e acquisizioni, operazioni immobiliari, investimenti esteri, contratti commerciali, compliance regolamentare e audit legali continuativi. Inoltre rappresenta i clienti in contenziosi civili e commerciali complessi, arbitrati e procedure concorsuali.

“Monterrey è un importante polo economico in cui credibilità locale e relazioni approfondite sono essenziali, in particolare per gli investitori esteri che desiderano entrare nel mercato”, spiega Alfonso González-Paullada Guerrero, fondatore e managing partner di GPD. “Collaborando con Andersen Global, rafforziamo la nostra capacità di operare in sinergia sia con le società che ne fanno parte sia con quelle collaboratrici presenti nel Paese, combinando la nostra conoscenza del territorio con la loro competenza. Insieme possiamo offrire ai clienti un’assistenza coordinata e multidimensionale che riflette le dinamiche in evoluzione del contesto commerciale in Messico”.

“La nostra collaborazione con GPD rafforza ulteriormente la nostra presenza in uno dei mercati più dinamici dell’America Latina”, aggiunge Mark L. Vorsatz, ceo e presidente del cda globale Andersen. “L’esperienza settoriale di GPD e il suo approccio basato sulle relazioni completano le nostre competenze in campo fiscale, legale e di valutazione già presenti in Messico, migliorando la nostra capacità di offrire ai clienti soluzioni realmente integrate. Insieme continuiamo a sviluppare una piattaforma più solida in Messico, a supporto sia dei clienti locali che di quelli transfrontalieri, mentre affrontano contesti normativi e di business sempre più complessi”.

Andersen Global è un’associazione internazionale di società indipendenti, legalmente separate che si avvalgono di professionisti di questioni fiscali, legali e riguardanti valutazioni. Fondata nel 2013 da uno dei membri, la società statunitense Andersen Tax LLC, Andersen Global ora si appoggia a oltre 50.000 professionisti in tutto il mondo ed è presente in più di 1.000 sedi attraverso le società che fanno parte dell’associazione e società collaboratrici.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260107098652/it/

Megan Tsuei

Andersen Global

415-764-2700





La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire