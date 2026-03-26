Andersen Consulting stringe un accordo di collaborazione con Solutia

Andersen Consulting amplia la sua presenza in Spagna attraverso un accordo di collaborazione con Solutia, azienda specializzata in soluzioni in ambito di salute occupazionale e nell'ambiente di lavoro, oltre all'acquisizione di personale nei settori delle scienze della vita e della sanità.

Fondata nel 2014, Solutia offre servizi completi e consulenza incentrata su ambienti di lavoro sani, assenteismo, esternalizzazione dei servizi sanitari e formazione per le organizzazioni di tutti i settori. L'azienda fornisce anche soluzioni di reclutamento e ricerca di personale dirigente specializzato nei settori delle scienze della vita, di professionisti tecnici e di dirigenti di livello intermedio ed esecutivo, con vaste competenze nelle industrie farmaceutica, biotecnologica, delle tecnologie mediche e dell'assistenza sanitaria. Solutia aiuta le organizzazioni a migliorare l'efficienza del personale e attrarre talenti specializzati attraverso soluzioni su misura basate sui dati.

“Siamo impegnati a promuovere il modo in cui le organizzazioni attraggono, sviluppano e gestiscono talenti in un ambiente sempre più complesso”, ha dichiarato Cesar Castel, amministratore delegato di Solutia. “Collaborare con Andersen Consulting ci consente di portare le nostre competenze specializzate in un contesto strategico e digitale più ampio, offrendo soluzioni olistiche che accelerano la crescita sostenibile per i nostri clienti”.

“Solutia apporta una profonda competenza nel settore e una reputazione per l'eccellenza in soluzioni che migliorano la salute delle organizzazioni e lo sviluppo scientifico”, ha aggiunto Mark L. Vorsatz, presidente globale e CEO di Andersen. “Le loro capacità completano perfettamente la piattaforma multidisciplinare di Andersen Consulting, permettendoci di aiutare i clienti insieme a ottimizzare le operazioni, rafforzare la conformità e promuovere la trasformazione”.

Andersen Consulting è una società di consulenza globale che offre una suite completa di servizi che vanno dalla strategia aziendale al business, dalla tecnologia alla trasformazione dell'AI, oltre a soluzioni per il capitale umano. Andersen Consulting si integra con il modello di servizio multidimensionale di Andersen Global , e offre competenze del massimo livello nei settori di consulenza, fiscale, legale, delle valutazioni, della mobilità globale e consultivo su una piattaforma globale con più di 50.000 professionisti a livello mondiale e una presenza con oltre 1.000 sedi tramite le sue aziende affiliate e collaboratrici. Andersen Consulting Holdings LP è una società in accomandita semplice che fornisce soluzioni di consulenza tramite le sue aziende affiliate e collaboratrici in tutto il mondo.

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