Andersen Consulting rafforza le capacità di cybersicurezza attraverso la collaborazione con A3Sec

Andersen Consulting valorizza i suoi prodotti per la trasformazione in ambito tecnologico e di cybersicurezza attraverso un Accordo di collaborazione con A3Sec, azienda specializzata nel rilevamento delle minacce basato sui dati, nella risposta agli incidenti e nella gestione dell'esposizione.

Con sede in Spagna e uffici in Messico e Colombia, A3Sec ha più di 14 anni di esperienza nell'assistere organizzazioni pubbliche e private nei settori dei servizi finanziari, delle telecomunicazioni, dell'energia, della pubblica amministrazione e delle imprese a proteggere le loro risorse digitali. Operando il suo Security and Digital Surveillance Center® (CSVD®) 24/7 con un team di più di 180 professionisti di cybersicurezza e servendo oltre 280 clienti in tutto il mondo, l'azienda offre servizi integrati di cybersicurezza, compresi rilevamento e risposta gestiti, telemetria informatica, intelligence delle minacce e gestione delle crisi, aiutando i clienti a rafforzare la resilienza e trasformare il rischio in vantaggio strategico, gestendo con efficacia l'esposizione e riducendo il rischio al minimo.

“Il nostro obiettivo è sempre stato proteggere l'ambiente digitale attraverso l'innovazione e la responsabilità”, ha dichiarato Javier López-Tello, CEO e fondatore di A3Sec. “Attraverso la piattaforma e le risorse di Andersen, ora possiamo fornire ai nostri clienti servizi professionali completi senza soluzione di continuità”.

“L'approccio alla cybersicurezza basato sui dati di A3Sec riflette una nuova generazione di risoluzione di problemi”, ha aggiunto Mark L. Vorsatz, presidente globale e CEO di Andersen. “Questa collaborazione migliora la nostra capacità di fornire soluzioni che rafforzano la fiducia del cliente in un ambiente sempre più complesso”.

Andersen Consulting è una società di consulenza globale che offre una suite di servizi completa, dalla strategia aziendale al business e dalla tecnologia alla trasformazione dell'AI, oltre a soluzioni per il capitale umano. Andersen Consulting si integra con il modello di servizio multidimensionale di Andersen Global , e fornisce competenze in materia di consulenza, fiscali, legali, di valutazione, di mobilità globale e di advisory di livello mondiale, su una piattaforma globale con cui collaborano oltre 50.000 professionisti in tutto il mondo e con una presenza in più di 1.000 sedi tramite le sue società affiliate e collaboratrici. Andersen Consulting Holdings LP è una società in accomandita semplice che fornisce soluzioni di consulenza tramite le sue affiliate e aziende collaboratrici in tutto il mondo.

